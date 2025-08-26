【龍谷大学】龍谷大学深草キャンパスに学びの総合窓口「Campus HUB」を9/1開設―学修者本位の教育と教職員の業務改革を実現する、新たな教学支援の拠点＜HUB＞―

【龍谷大学】龍谷大学深草キャンパスに学びの総合窓口「Campus HUB」を9/1開設―学修者本位の教育と教職員の業務改革を実現する、新たな教学支援の拠点＜HUB＞―