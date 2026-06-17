１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円３２銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８６円１７銭前後と同４０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時３０分頃に１６０円４０銭前後で推移していたが、午後１時５０分過ぎには１６０円２５銭前後まで軟化した。米国とイランが戦闘終結に向け合意したことで、原油供給は正常化に向かうとの期待が強まり、原油先物のＷＴＩ価格は下落基調にあるが、７月限の１６日の清算値（終値に相当）の１バレル＝７６．０５ドルに対し、この日の時間外取引では一時７５ドル台まで下落。これを受け、米金利低下期待が強まり、ドル売り基調となった。ただ、今晩は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表されることから、その結果を確かめたいとの見方が出ている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６１２ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS