Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ミニスカ姿で強風に「こんな日に限って」 独特すぎる擬音「フンスカフンスカ」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、16日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜 後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演した。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、徳島の“蔵サウナ”堪能
地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県松茂市からスタートしたが「こんな風が強い日に限って、スカートはいちゃって。もしかして、ピロピロピローって飛ばされるかもしれないから、その時はカモフラージュでお願いします」と茶目っ気たっぷりに呼びかけた。
軽トラを走らせ、道の駅を訪れた三田は「え！イモが陳列している！」と驚きの声。鳴門金時うずまきソフトを食べることになったが、盛り付けの様子に「さつまいもが、ドカーンと、フンスカフンスカのっています」と独特な擬音で表現した。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、徳島の“蔵サウナ”堪能
地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県松茂市からスタートしたが「こんな風が強い日に限って、スカートはいちゃって。もしかして、ピロピロピローって飛ばされるかもしれないから、その時はカモフラージュでお願いします」と茶目っ気たっぷりに呼びかけた。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。