楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏は宮城・仙台市内で三木谷浩史オーナー（６１）とともに会見。吉井新監督、三木谷オーナーの発言は以下。

―シーズン途中での監督就任となりました。今の心境を教えてください。

吉井監督「異例な形での就任になったのですが、最初は正直、少し迷たんですけど、やるぞと決めてからは覚悟を決まっています。戦う気持ちになっています」

―迷いもあったとのことですが、最終的に決断した一番大きな理由は。

吉井監督「いくつか理由はありますが、一番大きかったのは三木谷オーナーが本当に熱心に誘ってくれて、野球に対する思いの強さを感じましたし、これは引き受けなければいけないな、と思いました」

―三木谷オーナーに。シーズン途中で外部から監督を招へいするのは非常に異例です。吉井監督に就任を依頼した狙いについて。

三木谷オーナー「今年は１軍だけでなく球団全体として中長期的な取り組みを始めております。残念ながら今は最下位という成績なんですけども、単純にこれから一戦、一戦の成績をよくしていくことと共に、中長期的なところに取り組んでいく、その期間がとても重要だという決断に至りまして、そして以前から我々が目をつけていたというか、注目していた吉井理人さんにお会いさせていただいて、お話させていただいたところ、ご決断いただけた」

―その中でも吉井監督にお願いした決め手は何だったのか。

三木谷オーナー「数ある日本一に輝いたプレーヤー時代の実績。また、日本だけでなくメジャーリーグでも活躍されていたこともありますし、また、侍ジャパンのコーチとして世界一にも貢献されました。実は、その際に栗山英樹監督ともお話しする機会がありましたが、これはちょっと裏話になっちゃいますけど、吉井さんのことを非常に高く評価されていました。その後、ロッテではコーチ、監督でもタクトを振るっていた。様々な経験があるだけでなく、筑波大学大学院で修士号を取られているということで、コーチ論をしっかり、現場だけではなく理論的にも勉強されている。今後、チームの礎を築いていく上で適任という判断をさせていただいた。シーズン途中が、それともシーズン終了後がいいのかという判断はありましたけど、まだ６月ですし、この１年を無駄にしないという意味でもこのタイミングでも就任をお願いさせていただいた」

―シーズン途中での就任。球団として今後どのようなサポート体制を考えているか。

三木谷オーナー「楽天球団は創設から２３年になりますが、他球団６０、７０、８０年という歴史があるなかで、まだまだディスアドバンテージが残っているのではと思っている。それは１軍だけではく、球団全体としてまだまだ課題がある。組織面での強化、これまでは単純な『野球道』みたいな感じだったと思いますけど、近代野球は技術だけではなく、フィジカル、メンタル、メカニクス、データも全てを総合した高度なスポーツに進化している。残念ながら我々は多少出遅れている。設備面、組織面、人材面を含め、全てにおいて、今後大きな投資をして最強軍団にしていく。その中で中核として吉井さんにはリーダーシップを発揮していただければと思います」

―改めて吉井監督に。現在、借金１６という厳しい状況ですが、まず何から着手したいと考えているか。

吉井監督「いろいろありますが、今までイーグルスに携わってくれた監督さんたちのいい部分もたくさんあると思うので、そのへんも見極めながら、これから勝っていくためにやらなきゃいけないことを一つずつやっていく。まずは『勝つぞ』という強い気持ち。精神論になってしまいますけど、そこをもう一度みんなに再確認していただいて、取り組んでいきたい」

―選手のキーマンは。

吉井監督「これは全員です。若いのもベテランも全員でやっていきたいので。選手だけでなくコーチ、スタッフ含めて全員でやっていきます」

―１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）が監督デビュー戦となります。どのような気持ちで臨むか。

吉井監督「昨年の秋にマリーンズの監督を辞めてから、携わった選手たちの成長が楽しみだった。つい最近までそういう気持ちだったんですけど、球界では起こり得ることなので、そこは割り切って、敵としてやっつけにいく気持ちで向かっていきたい。もちろん、心のどこかでは、（携わった選手が）頑張っている姿がいいなと思うことはあるとは思うんですが、ユニホームを着て試合になれば全力で戦いたいと思います」

―今シーズンはまだ８０試合近く残っている。どのような目標を持って戦うか。

吉井監督「可能性がある限り優勝を目指したい。簡単なことではないので、『何言ってんねん！』と思われる人もいるかもしれませんけど、これはプロの集団として絶対なので、可能性がなくなるまでは諦めずにそこ目標に向かってやっていきます」

―最後にファンの皆さんへメッセージを。

吉井監督「先ほどから関西弁が出てしまっているんですけど。東北の皆さんには馴染みが薄い言葉かもしれませんが、一生懸命頑張りますので、これまでよりもよりイーグルスのことを応援していただければありがたいなと思います。よろしくお願いします」

―三木谷オーナーに。新しい取り組みへの期待感。

「近代スポーツはどんどんデータを中心に進化している。データを戦略に落とし込んでいく、この翻訳機能が必要だと思う。そういう意味では吉井さんのように現場も経験して、プレーヤーとして経験している、世界にも見ている、そして実際に指揮を執ったことがある人が必要だなと考えております。もう一つすごく重要なことは『勝者のメンタリティー』だと思う。勝つんだということがなければ、いくらデータがあろうが、いくらテクニックがよかろうが、意味がない。勝利のメンタリティーを植え込んでほしい」

―吉井監督の任期は。

三木谷オーナー「中長期的な契約という形にさせていただいてます」

―シーズン途中の就任で難しさもある。今年のチームマネージメントの進め方やイメージは。

吉井監督「イーグルスが何ができて、何ができていないかもしっかり見極めて、私一人ではできないのはわかっていますので、ここにいる石井ＧＭの力を借りて、スタッフ、コーチ陣もイーグルスのことをよくしっている人はたくさんいると思うのでしっかりコミュニケーションを取りながら前に進んでいけたらなと思います」