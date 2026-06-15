セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 Lぬいぐるみ ビッグハートVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 Lぬいぐるみ ビッグハートVer.

登場時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約22×22×28cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、「ベイマックス」のLサイズのぬいぐるみが登場。

インパクトのある大きなハートを抱えた「ベイマックス」のぬいぐるみです。

眺めているだけでほっこりと癒やされるフォルムもポイント。

ハートを抱える指先も丁寧なタッチで表現されています。

ふわふわとした生地が使用された、触り心地抜群なぬいぐるみです☆

真っ赤なハートを抱えてちょこんと座っている「ベイマックス」のかわいいプライズ。

セガプライズの『ベイマックス』 Lぬいぐるみ ビッグハートVer.は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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