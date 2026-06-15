大きなハートを抱えた姿に癒やされる！セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 Lぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 Lぬいぐるみ ビッグハートVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 Lぬいぐるみ ビッグハートVer.
登場時期：2026年6月12日より順次
サイズ：全長約22×22×28cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、「ベイマックス」のLサイズのぬいぐるみが登場。
インパクトのある大きなハートを抱えた「ベイマックス」のぬいぐるみです。
眺めているだけでほっこりと癒やされるフォルムもポイント。
ハートを抱える指先も丁寧なタッチで表現されています。
ふわふわとした生地が使用された、触り心地抜群なぬいぐるみです☆
真っ赤なハートを抱えてちょこんと座っている「ベイマックス」のかわいいプライズ。
セガプライズの『ベイマックス』 Lぬいぐるみ ビッグハートVer.は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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