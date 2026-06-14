「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１３日、米アリゾナ州）

前ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲス（２６）＝米国＝が、ＷＢＡ世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝に挑戦し、６回ＫＯ勝ちした。バムは世界３階級制覇を達成しし、次戦の相手候補として浮上している４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝についても言及した。

階級を上げて初戦のバムだったが、拳で一発回答した。王者バルガスにフィジカルで押される場面も目立ったものの、５回に強烈な左フックでダウンを奪取。さらに、６回には上下のコンビネーションから左を浴びせ、王者を大の字に倒してＫＯした。

バムはリング上での勝利者インタビューで、「２６歳で３階級制覇王者になれて、すごくうれしい」と歓喜。さらに、対戦が噂される井上尚弥について聞かれると、「誰でもいい。いつでも準備はできている」とだけ答え、「（プロモーターの）エディ（・ハーン）とチームが決めることだが、名前を出されたら受ける。相手が誰でも、場所がどこでもいい」と自身のスタンスを強調した。

また、バムをプロモートする英大手マッチルーム社のエディ・ハーン会長もリング上でインタビューに応じた。次戦として、ＷＢＯ世界バンタム級王者クリスチャン・メディナ（メキシコ）との統一戦も視野に入れており、「バンタム級ではまだ１試合しかしてない。統一戦は重要な試合だ」と強調。一方で、プロモーターとして「次の最大級の試合はバム対井上尚弥だ。ＰＦＰ１位と２位の対決で、２人は全盛期だ。バンタム級で獲るべきベルトも残っているが、（井上戦は）避けられない運命の一戦だ」と語った上で、「バムは負けない。バンタム級でもスーパーバンタム級でも倒せる選手はいない。（相手が）井上尚弥であっても」と自信たっぷりに言い切った。