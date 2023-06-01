M!LK、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞に喜び「一番に浮かんだのは“み！るきーず”の顔」
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、M!LKが最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞。あわせてPremiere Ceremonyでは最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（「好きすぎて滅！」）など4部門で受賞した。
【写真】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で大躍進！喜び語るM!LKメンバー
囲み取材で佐野勇斗は「こんなに多くの賞をいただけるとは夢にも思っていなかった」と喜びを語り、「M!LKという名前を呼ばれたときに一番に浮かんできたのは、み！るきーず（ファン）のことでした。12年活動してきて、み！るきーずがいなかったらここまで来られていないので、いつも応援してくださる皆さんの顔が浮かびました」と感謝を伝えた。
また、吉田仁人は「僕たちは日本を元気にしたいという気持ちで活動しています」とグループの思いを明かし、「まずは日本、そしていつかは世界も元気にできたらいいなと、より目標が高まったような気持ちです」とさらなる飛躍を誓った。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【写真】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で大躍進！喜び語るM!LKメンバー
囲み取材で佐野勇斗は「こんなに多くの賞をいただけるとは夢にも思っていなかった」と喜びを語り、「M!LKという名前を呼ばれたときに一番に浮かんできたのは、み！るきーず（ファン）のことでした。12年活動してきて、み！るきーずがいなかったらここまで来られていないので、いつも応援してくださる皆さんの顔が浮かびました」と感謝を伝えた。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。