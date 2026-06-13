DECO*27×山中拓也による楽曲プロジェクト『MILGRAM／ミルグラム』の公式Xが12日に更新され、アパレルショップ「GEKIROCK CLOTHING」とのコラボグッズの受注販売を中止することを発表した。

すでにデザインなども告知されていたが、『MILGRAM／ミルグラム』は、コラボ企画について、「調査の結果、当委員会へ確認なく素材にAI生成画像を使用していたことが判明したため、現時点での受注販売の中止を申し出ました」と報告。「本案件の進行については、激ロックエンタテインメント様と協議の上、改めてご報告いたします」とショップの運営元と協議を進めていくことを伝えた。

また、同プロジェクトを手がけるゲームクリエイターで脚本家の山中拓也氏は、「ミルグラムにおいてAI生成画像をグッズに使用することは不可です」と自身のXで断言。「周年で皆さんに大々的に発表し、個人的にも楽しみにしていた試みなので、調査結果にとても残念な気持ちです」と吐露しつつ、「告知の通り良き形になるようお時間くださいませ」とファンに呼びかけた。

一方の「GEKIROCK CLOTHING」の公式Xも「この度販売を予定しておりました『MILGRAM×GEKIROCK CLOTHING』コラボ商品につきまして、制作進行上の確認事項が判明したため、販売を一旦中止させていただくこととなりました」として謝罪。「今後、改めて皆様へ商品をお届けできるよう、制作体制および進行内容の見直しを含め、販売再開に向けた調整を進めております」とアナウンスしている。