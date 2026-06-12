【人生逆転！私の勝ち】「ねぇ本気で言ってる？」夫と娘にドン引きされた私＜第13話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第13話 冷たいリンカ。反抗期かな？
【編集部コメント】
リンカちゃん、素敵な反応ありがとうございます！ そうですよね。自分の頑張りをすべて「私の手柄」みたいに語られてしまったら、気分が悪いですよね。リンカちゃん自身が努力をして実績を積み上げていることが伝わってきます。それなのに、そんなリンカちゃんを見て「反抗期」の3文字で片づけてしまうハルミさん。うーん……その考え方もどうなのでしょうか。あとは旦那さんであるタカシさんが上手く対応してくれますようにと願うしかありません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第13話 冷たいリンカ。反抗期かな？
【編集部コメント】
リンカちゃん、素敵な反応ありがとうございます！ そうですよね。自分の頑張りをすべて「私の手柄」みたいに語られてしまったら、気分が悪いですよね。リンカちゃん自身が努力をして実績を積み上げていることが伝わってきます。それなのに、そんなリンカちゃんを見て「反抗期」の3文字で片づけてしまうハルミさん。うーん……その考え方もどうなのでしょうか。あとは旦那さんであるタカシさんが上手く対応してくれますようにと願うしかありません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙