超特急“アロハル”「写真集」2週連続1位【オリコンランキング】
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のアロハとハルのコンセプトフォトブック『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』が、6月11日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では、2週連続1位を獲得した。週間売上は2.0万部で、累積売上は3.0万部。
【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル
二人は、2026年12月25日に結成15周年を迎える超特急の年下組メンバーで、ファンの間で“アロハル”の愛称で親しまれているコンビ。「夜」をテーマにさまざまなシチュエーションで撮り下ろしたコンセプトフォトブックとなっている。
同ランキング2位には、AKB48の16期生で今年デビュー10周年となる長友彩海（ながとも・あやみ）の1st写真集『AKB48 長友彩海1st写真集 予定外の瞳』が週間売上2361部でランクイン。
続く3位には、KARAのメンバー・知英（じよん）の約10年ぶりとなる写真集『知英写真集 Still Me』が週間売上2300部でランクインした。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞
二人は、2026年12月25日に結成15周年を迎える超特急の年下組メンバーで、ファンの間で“アロハル”の愛称で親しまれているコンビ。「夜」をテーマにさまざまなシチュエーションで撮り下ろしたコンセプトフォトブックとなっている。
同ランキング2位には、AKB48の16期生で今年デビュー10周年となる長友彩海（ながとも・あやみ）の1st写真集『AKB48 長友彩海1st写真集 予定外の瞳』が週間売上2361部でランクイン。
続く3位には、KARAのメンバー・知英（じよん）の約10年ぶりとなる写真集『知英写真集 Still Me』が週間売上2300部でランクインした。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞