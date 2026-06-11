【「赤髪エルフのお惣菜屋さん」1巻】 6月11日 発売 価格：792円

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双葉社は、マンガ「赤髪エルフのお惣菜屋さん」の1巻を6月11日に発売する。価格は792円。

本作はイトカツ氏による人情×ラブコメ×ファンタジー。2025年11月より「webアクション」にて連載が始まった。

物語の舞台となるのは、創業70年を誇るお惣菜屋さん。赤髪エルフ・エルシィの作る料理は、疲れた人々の心や体を癒していく。その一方で新しく店主となった大介は、エルシィにひそかな恋心を抱いていた。

【「赤髪エルフのお惣菜屋さん」1巻あらすじ】

創業70年を誇るお惣菜屋さんで新しく店主を務める大介は日々修行中。70年前から店の料理を任されているのは赤髪エルフのエルシィだった!! エルシィの作る料理は、疲れた人々の心も 体も癒していく。大介はそんな彼女に密かに恋心を抱いていて……!? 人情×ラブコメ×ファンタジー!!