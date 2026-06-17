お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（52）が、15日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週月曜深1：58）に出演。グルメ番組の一部演出で許せない部分を明かした【写真あり】「一瞬誰かと」“金髪”姿の千原ジュニアこの日の放送では、日常の怒りや不満を書いた「千原ジュニアの毒だしノート」をテーマに、テレビ番組、テレビスタッフ、兄・せいじへの本音を明かした。ジュニアは「テレ