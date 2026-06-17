大手ハンバーガーチェーンのバーガーキングが6月、新潟県内に7年ぶりとなる常設店舗をオープンした。開店前から100人を超える行列ができるなど、県民待望の“復活劇”が大きな話題を呼んでいる。【写真】「こんなに並んでるの初めて見た」“バーキン”にできた大行列新幹線で大宮に行ったほうが早そうSNS上では、オープン初日の店舗前に長蛇の列ができる様子が拡散。《そんなに人気なのか》《やっと帰ってきた》《こんなに並ん