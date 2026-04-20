座ったまま長時間過ごすことは健康に悪影響を及ぼすといわれており、スタンディングデスクの導入はデスクワーカーの健康を改善する有効な一手といえます。しかし、「スタンディングデスクは組み立ても大変そうだし、高さの調整も面倒くさそう」と考えてしまい、なかなか踏ん切りがつかないという人も多いはず。FlexiSpotの電動昇降式デスク「E7 Click」はあらかじめ部品を固定するためのロック機構が搭載されており、電動工具や大