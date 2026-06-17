2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりが、きょう17日放送の日本テレビ系「『上田と女が吠える夜』ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り＆100円ショップ・プチプラを愛する女2時間SP」（後9：00）内「初夏の愚痴祭り」ブロックに出演する。【写真】眼光鋭い振り向きショット！細木数子さんを演じる戸田恵梨香同ブロックでは、ジェジュンをSPゲストに迎え、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、宇垣美里、ハ