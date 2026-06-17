女優の唐田えりか（28）が14日放送のBSよしもと「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜常連客唐田えりか」（日曜後10・00）に出演。レジェンド女子レスラーと飲みに行った際の衝撃エピソードを明かした。マリーマリー・えびちゃんがお酒好きで面倒見のいいチーママとして進行役を務め、忙しい芸能人たちがふらっと立ち寄ってほろ酔いトークを展開する番組。唐田とえびちゃんは、24年秋に配信されたNetflixドラマ「極悪