北海道・釧路地裁は2026年6月17日、知床沖で起きた遊覧船沈没事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長・桂田精一被告に対し、禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。判決をうけて、桂田被告は以下のコメントを発表しました。令和4年4月23日に発生した当社運航船舶の事故により、多くの乗客の方、船員が亡くなられたこと、また依然として行方不明の方々もおられることについては、法人代表者としてこれからも謝罪と償いを続