女優の後藤久美子が、元F1ドライバーで実業家のジャン・アレジ氏とパートナーシップを解消したと発表した。2人は、1995年に電撃的に婚約発表し、これまでに2男1女をもうけている。女優として人気だった後藤だが、出産をきっかけに芸能界の仕事からは遠ざかり、主にスイス・ジュネーブで子育てをしながら家族と暮らしてきた。 今回、52歳にして第二の人生を歩むことになった後藤だが、かつては日本を代表