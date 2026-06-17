「忍びの家 House of Ninjas」(2024)で国境を越えたエンターテインメントを共に作り上げた賀来賢人さんとデイヴ・ボイル監督が、映像製作会社「SIGNAL181」を共同設立。その第1弾作品として制作された劇場用作品『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が全国公開中です。本作で賀来さんはプロデューサーとして企画を牽引しながら出演も果たし、主演には「SHOGUN 将軍」(2024)での熱演で世界を魅了した穂志もえかさんを迎えま