お笑いコンビ「千鳥」ノブ（46）が、16日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。大物タレントの生活習慣を心配した。この日、番組ロケを担当した“旅人”はお笑いタレントの玉袋筋太郎。2リットルのペットボトルを手に、熊本県八代市の観光スポットに現れると、スタジオのノブは「筋兄はヤバいって」と苦笑い。相方・大悟は「目の周りが酔うてるもん。前の日飲んでたな」と指摘した。その後も二日酔いの頭痛で