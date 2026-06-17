国民的RPG『ドラゴンクエスト』はいかにして誕生したのか。その裏には、現代の常識では考えられないような“奇跡的な出会い”と“ムチャクチャな戦略”が隠されていた。【画像】高校生プログラマーに初月400万円の印税をもたらした伝説のゲームがコチラボードゲーム会社を経営する渡辺範明氏の著書『国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか？』（イースト・プレス）の一部を抜粋し、往時のエニックスの様相を紹介