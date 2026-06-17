得意としている6月に入り、調子を上げてきている大谷翔平。日本時間12日のパイレーツ戦では13号ホームランを放った。【写真】ベンチ内で思わずキャッ！「G」襲来に逃げ惑う大谷「6月の月間打率は12日の試合を終えた時点で4割超えです。11日は投打同時出場の“リアル二刀流”でしたが、休養のための欠場を挟まずに2試合連続のホームラン。12日の試合では左ひざの炎症のため、途中交代となりましたが、ロバーツ監督は試合後の会見