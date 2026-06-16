※詳しくは動画をご覧ください 長崎市議会で一般質問が始まり、新たな学校給食センターの開業前リハーサルのあり方について、議員から質問が出されました。 一般質問で池田 章子議員は、開業前の配送手順などを確認する “リハーサル” で、調理される給食の取り扱いについて質問し「フードロスの観点から学校教育上問題がある」と指摘しました。 市教育委員会によりますと、8月のリハ&#