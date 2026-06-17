2026年4月21日、東映が「東映ゲームズ」、サンリオが「Sanrio Games」としてゲーム事業への参入を同じ日に発表したことが話題になりました。発表が重なったのは偶然にすぎませんが、性質の全く異なる2社が同じタイミングでゲーム事業に踏み込んだことは、今コンテンツ業界で起きている構造変化を象徴しています。ゲームへの「越境」あらゆる業界で近年、コンテンツ企業が本業の外側へ踏み出す動きが相次いでいます。最もわかりやす