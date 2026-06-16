元放送作家の長谷川良品氏が１６日にＸ（旧ツイッター）を更新。テレビ東京系で放送されたバラエティー番組「※女性は見ないでください」に言及した。番組は世の女性の発言や行動に、男性出演者がモノ申すというもの。一部ネット上では「炎上商法」だとして否定的な声もあがっている。同番組を視聴したという長谷川氏は「この番組の裏テーマとしては恐らく『男女逆なら炎上するのか』という検証にもなっていると感じる」と指