14日に放送されたMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)では、俳優の坂東龍汰に密着。2024年放送のドラマ『ライオンの隠れ家』(TBS系)で自閉スペクトラム症の青年を演じ、その繊細な演技が高く評価された坂東が、俳優を志した原点や芝居への思いを語った。坂東龍汰1997年にニューヨークで生まれた坂東は、3歳で北海道へ移住。18歳までシュタイナー教育を受け、高等部の卒業演劇をきっかけに俳優の道を志し