サンワサプライ株式会社は、ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続でき、デスク上に固定も可能なUSB Type-Cドッキングステーション「USB-DKM3BKN」を発売した。本製品では、Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器5台、有線LAN、SDカード・microSDカードをまとめて接続できる。最大100WのPD給電に対応し、ノートパソコンを充電しながら快適なデスク環境を構築できる。机に固定できる着脱式アタッチメントやロングケーブルも