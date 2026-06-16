さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月15日（月）に放送された同番組では、千原兄弟の千原ジュニアがゲストで登場し、番組撮影時の“ある違和感”について物申した。【映像】千原ジュニアが異常だと気づいた“テレビ業界のあるある”今回はゲストのジュニアが“毒だしノート”と称して、さまざまな本音