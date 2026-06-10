『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』12月3日発売決定
「ドラクエ」シリーズのモンスターを仲間にして冒険するRPG『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows）の発売日が、12月3日に発売決定した。
【動画】『ドラゴンクエストモンスターズ４』発売日発表トレーラー
本作は「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、モンスター同士の迫力あるパーティバトルが楽しめる「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズの最新作。
魔物と心を通わせる"モンスターマスター"となった少女・ビアンカ＆フローラたちが、500種類以上のモンスターを仲間にしながらふしぎな異世界で冒険の旅を繰り広げる。
本日より、より詳しいゲーム内容を紹介する発売日発表トレーラーが公開され、各商品や特典の詳細も公式サイトで発表された。
『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows向けに、12月3日発売予定。※Steam版は2026年12月4日発売予定。
【動画】『ドラゴンクエストモンスターズ４』発売日発表トレーラー
本作は「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、モンスター同士の迫力あるパーティバトルが楽しめる「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズの最新作。
本日より、より詳しいゲーム内容を紹介する発売日発表トレーラーが公開され、各商品や特典の詳細も公式サイトで発表された。
『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows向けに、12月3日発売予定。※Steam版は2026年12月4日発売予定。