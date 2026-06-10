

Mrs. GREEN APPLE

Mrs. GREEN APPLEが10日、Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。

【写真】Mrs. GREEN APPLE、グリーンカーペットアザーカット

6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する。

昨年に続き2度目の開催を記念し、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーである“グリーン”の装飾を模したグリーンカーペットでフォトコールが実施された。

今年のMrs. GREEN APPLEのファッションのテーマは、「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」。「旅を通して、仲間と共に試練を乗り越え、より良いチームへ。自分へ。」というコンセプトを、DAY1は「オズの魔法使い」からインスピレーションを得たコスチュームで表現している。