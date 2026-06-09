ＴＢＳの山本恵里伽アナウンサーが９日、同局ラジオ「荻上チキ・Ｓｅｓｓｉｏｎ」に生出演。事実婚を公表した。

事実婚にまつわるコーナーの冒頭で、山本アナは「非常に個人的な話ではあるんですけども、私自身が先日、事実婚をいたしまして」と報告。「法律婚でなくなぜ事実婚にしたのかと言うと、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由」と説明した。

パートナーとは同居を続けていた中、「私たちは家族になりたかったというのがあるんですよね」と前置きし、「ずっと生活をしていくだけでも、事実婚状態にはなると思うけど、私たちの場合は、事実婚契約を実際に結んで、法律婚だと婚姻届を出すという行為に代わったような形で、事実婚契約の公正証書を作成して事実婚に至りました。しっかりといつから事実婚、というのを決めましたね」と明かした。

当初はパートナーに法律婚願望があり「『自分が山本姓に変わるよ』と言ってくれていた」という。ただ、話し合いを重ねていくにつれ「お互いに名前を大事に思っていることがどんどん分かって、結果としてお互いの意思を尊重して、事実婚を選んだ」と説明した。

また選択的夫婦別姓があれば「私たちは法律婚を選んでいましたね。別姓が認められていれば」とした。公正証書の中には「選択的夫婦別姓が法制化されたら、法律婚にすみやかに移行するていう移行条項も入れています。それくらい、本来は法律婚をしたかったのでその点は私も夫も同じ思い」と語っていた。

ＴＢＳは本紙の取材に「社員のプライベートについてはお答えしておりません」と回答した。