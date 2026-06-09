本田圭佑、日本のW杯優勝を分析「10％以下。5％とかじゃないですかね。でも不可能はない」『eFootball』インタビュー
サッカーゲーム『eFootball』のアンバサダーを務める久保建英選手とリオネル・メッシ選手が出演する『eFootball』の新CM「JUST WATCHING？」の久保建英篇とリオネル・メッシ篇の放送がスタートする。あわせて久保選手、メッシ選手、本田圭佑選手らのインタビューが公開された。
【写真】日本を警戒するメッシ！『eFootball』新CMカット
今回放映する新CMは、サッカーの熱気が最高潮を迎える今夏に合わせて制作。CMのコンセプトである”JUST WATCHING？”(見てるだけでいいの？)をテーマに、アンバサダーの久保選手、メッシ選手が世界との闘いに向けて、サッカーゲーム『eFootball』での共闘を促す特別なCMとなっている。
あわせて、CM撮影時のメイキング映像や、久保選手、メッシ選手に加えて、同じくアンバサダーを務めるネイマール選手、ラミン・ヤマル選手、本田圭佑選手のインタビュー映像も公開となった。
■久保建英選手インタビュー
――前回大会からの4年間で進化した自身の能力は？
この4年間で足を速くするトレーニングに取り組んで、結果として4年前よりも足がかなり速くなったかなっていう実感があります。
――ゲームで自身につけてほしいスキルは？
（リアルの）試合では使いませんが、魅せるドリブルなんかもあったほうがいいかなと思います。
■リオネル・メッシ選手インタビュー
――日本代表についての印象は？
日本代表は長年にわたってどんな相手に対しても戦い抜くチームであることを証明してきた。独自の哲学と戦術を持ってスタイルが確立されているチームだと思うよ。日本代表は打ち負かすのが難しいチームだし、最後まで戦い抜き、間違いなく重要な目標を達成するだろうね。もちろん、何事にも言えることだけど、サッカーは何が起こるか分からないものだからね。でも今言えることはこのチームが難しい相手だということだね。
■本田圭佑選手インタビュー
――本田圭佑選手からみて、久保建英選手がこの４年間でどのようなところが進化したと思いますか？
タケが今回の大会でもどれだけ活躍するかが、日本代表の結果を大きく左右すると思うので、非常に色々なものを期待していますし、タケも期待がでかいと思うんですよ。バルサからあのような形でのキャリアを歩んだので、多くの人がバルサに戻るとか、そういうところまで期待していると思うんですね。そこはそんなに甘くないというか、僕はACミランの10番を選んで付けて良かったなと改めて思いますし、あの挑戦が無かったら中途半端なチャレンジに終わっていたとも思います。
ミランの10番をつけて経験したことと似たような考え方で、タケもそのプレッシャーを楽しんでいるんじゃないかと思うので、最終的にはみんなの期待に応えられるように頑張ってほしいです。まだ若いですから、もう1つ上のステージでやってほしいと思っています。
――今大会の日本代表はどのくらい優勝の可能性があると思いますか？
10％以下ですよね。6〜7％…5％とかじゃないですかね。でも不可能はないです。極めて厳しい戦いになる試合を前回2022年大会でも（勝利を）ものにしてきているので、それは今回も可能性はあると思います。サプライズという意味では。
【写真】日本を警戒するメッシ！『eFootball』新CMカット
今回放映する新CMは、サッカーの熱気が最高潮を迎える今夏に合わせて制作。CMのコンセプトである”JUST WATCHING？”(見てるだけでいいの？)をテーマに、アンバサダーの久保選手、メッシ選手が世界との闘いに向けて、サッカーゲーム『eFootball』での共闘を促す特別なCMとなっている。
■久保建英選手インタビュー
――前回大会からの4年間で進化した自身の能力は？
この4年間で足を速くするトレーニングに取り組んで、結果として4年前よりも足がかなり速くなったかなっていう実感があります。
――ゲームで自身につけてほしいスキルは？
（リアルの）試合では使いませんが、魅せるドリブルなんかもあったほうがいいかなと思います。
■リオネル・メッシ選手インタビュー
――日本代表についての印象は？
日本代表は長年にわたってどんな相手に対しても戦い抜くチームであることを証明してきた。独自の哲学と戦術を持ってスタイルが確立されているチームだと思うよ。日本代表は打ち負かすのが難しいチームだし、最後まで戦い抜き、間違いなく重要な目標を達成するだろうね。もちろん、何事にも言えることだけど、サッカーは何が起こるか分からないものだからね。でも今言えることはこのチームが難しい相手だということだね。
■本田圭佑選手インタビュー
――本田圭佑選手からみて、久保建英選手がこの４年間でどのようなところが進化したと思いますか？
タケが今回の大会でもどれだけ活躍するかが、日本代表の結果を大きく左右すると思うので、非常に色々なものを期待していますし、タケも期待がでかいと思うんですよ。バルサからあのような形でのキャリアを歩んだので、多くの人がバルサに戻るとか、そういうところまで期待していると思うんですね。そこはそんなに甘くないというか、僕はACミランの10番を選んで付けて良かったなと改めて思いますし、あの挑戦が無かったら中途半端なチャレンジに終わっていたとも思います。
ミランの10番をつけて経験したことと似たような考え方で、タケもそのプレッシャーを楽しんでいるんじゃないかと思うので、最終的にはみんなの期待に応えられるように頑張ってほしいです。まだ若いですから、もう1つ上のステージでやってほしいと思っています。
――今大会の日本代表はどのくらい優勝の可能性があると思いますか？
10％以下ですよね。6〜7％…5％とかじゃないですかね。でも不可能はないです。極めて厳しい戦いになる試合を前回2022年大会でも（勝利を）ものにしてきているので、それは今回も可能性はあると思います。サプライズという意味では。