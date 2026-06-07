京都移住の元尼神インター誠子、“町中華風”手料理ズラリ レバネギ・オムレツ・大学芋の食卓に「器まで中華風で素敵」「料理上手で尊敬する」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が6月5日、自身のInstagramを更新。中華料理の食卓を公開した。
【写真】京都に移住の37歳女芸人「中華屋さんかと思った」手作り“町家中華”3品並ぶ食卓
4月から京都に移住した誠子は「町家中華。九条葱のレバネギ、新玉葱たっぷりオムレツ、大学芋は柚子塩麹でさわやかにしました」とコメントし、食卓の写真を公開。中華風の器に盛り付けられたレバーとネギの料理などの3品が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「中華屋さんかと思った」「レシピ教えてほしい」「料理上手で尊敬する」「器まで中華風で素敵」「ご飯が進みそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】京都に移住の37歳女芸人「中華屋さんかと思った」手作り“町家中華”3品並ぶ食卓
◆誠子、中華料理の食卓公開
4月から京都に移住した誠子は「町家中華。九条葱のレバネギ、新玉葱たっぷりオムレツ、大学芋は柚子塩麹でさわやかにしました」とコメントし、食卓の写真を公開。中華風の器に盛り付けられたレバーとネギの料理などの3品が並んでいる。
◆誠子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「中華屋さんかと思った」「レシピ教えてほしい」「料理上手で尊敬する」「器まで中華風で素敵」「ご飯が進みそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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