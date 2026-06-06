東京VvsG大阪 スタメン発表
[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(9-10位決定戦)第2戦](味スタ)
※16:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 35 田邉秀斗
DF 36 松田陸
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 30 川村楽人
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
DF 47 中野伸哉
DF 67 佐々木翔悟
MF 27 美藤倫
MF 32 吉原優輝
MF 35 當野泰生
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 42 南野遥海
控え
GK 31 張奥林
DF 45 丸岡海太
MF 41 中村仁郎
MF 46 村田康輔
MF 48 藤本祥輝
FW 40 唐山翔自
監督
イェンス・ヴィッシング
※16:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 35 田邉秀斗
DF 36 松田陸
MF 17 稲見哲行
MF 30 川村楽人
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
DF 47 中野伸哉
DF 67 佐々木翔悟
MF 27 美藤倫
MF 32 吉原優輝
MF 35 當野泰生
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 42 南野遥海
控え
GK 31 張奥林
DF 45 丸岡海太
MF 41 中村仁郎
MF 46 村田康輔
MF 48 藤本祥輝
FW 40 唐山翔自
監督
イェンス・ヴィッシング