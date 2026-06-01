日本の古代国家誕生の歩みを示す宮殿跡や寺院跡、墳墓で構成される遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」（奈良県橿原市、桜井市、明日香村）が、国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録される見通しとなった。

ユネスコの諮問機関「国際記念物遺跡会議」（イコモス）が「登録」を勧告したと、文化庁が６日発表した。

７月１９日から韓国・釜山で開かれるユネスコ世界遺産委員会で正式に決定する見込み。登録されれば、国内の世界文化遺産は、２０２４年登録の「佐渡島（さど）の金山」（新潟県佐渡市）に続き２２件目となる。

「飛鳥・藤原」は、飛鳥時代（６世紀末〜８世紀初め）に、中国大陸や朝鮮半島との緊密な交流のもと、日本で初めて中央集権体制が成立した過程を示す１９件の資産で構成される。

政治や儀式の場で後代にも影響を与えた飛鳥宮跡や、中国の都城にならった藤原京の中心に位置する藤原宮跡、極彩色壁画で知られる高松塚古墳やキトラ古墳、巨石を用いた石室が見られる石舞台古墳など、外来文化の導入と日本固有の伝統との融合を示す遺跡が含まれる。

文化庁によると、イコモスは日本が提出した推薦書の内容を基本的に認めたという。松本文部科学相は「国際的に高い評価を受けたことを大変喜ばしく思うとともに、地元をはじめとする多くの関係者の皆様の努力に敬意を表する」と談話を発表した。