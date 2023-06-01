日経225先物：6日0時＝740円安、6万5930円
6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比740円安の6万5930円と急落。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては658.12円安。出来高は9256枚となっている。
TOPIX先物期近は3947.5ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65930 -740 9256
日経225mini 65940 -730 204923
TOPIX先物 3947.5 -7 10099
JPX日経400先物 35740 +5 254
グロース指数先物 762 +4 625
東証REIT指数先物 1752 +5 4
株探ニュース
TOPIX先物期近は3947.5ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65930 -740 9256
日経225mini 65940 -730 204923
TOPIX先物 3947.5 -7 10099
JPX日経400先物 35740 +5 254
グロース指数先物 762 +4 625
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