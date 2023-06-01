　6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比740円安の6万5930円と急落。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては658.12円安。出来高は9256枚となっている。

　TOPIX先物期近は3947.5ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.59ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65930　　　　　-740　　　　9256
日経225mini 　　　　　　 65940　　　　　-730　　　204923
TOPIX先物 　　　　　　　3947.5　　　　　　-7　　　 10099
JPX日経400先物　　　　　 35740　　　　　　+5　　　　 254
グロース指数先物　　　　　 762　　　　　　+4　　　　 625
東証REIT指数先物　　　　　1752　　　　　　+5　　　　　 4

株探ニュース