6月13日に京都府舞鶴市にある衆院議員の事務所に車で突っ込んだにもかかわらず、警察に報告しなかったとして、自営業の男が15日、逮捕されました。 【写真を見る】【速報】「パニックになって逃げた」自営業の男逮捕衆院議員事務所に車が突っ込む事故逮捕のきっかけは「前が破損している車がある」との通報京都・舞鶴市 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、舞鶴市の韓国籍で自営業の日本名・柴田和哉、本名・金数哉容