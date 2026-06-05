（TBS 出水麻衣アナ）

2年連続で荒茶生産量日本一に輝いた「かごしま茶」。今年の一番茶の取引価格は去年の2倍以上に高騰しているんですね！そんな日本一躍進の原動力や今後の課題を調査してきました。

かごしま茶の魅力を知るためにまずは、茶畑にむかいます。

Q.鹿児島茶は生産量としては日本一だがイメージは？

（TBS 出水麻衣アナ）「お茶の名産地どこですかと言われたら静岡というのをいう方が多い気がする」

「どういった特徴があるのか、鹿児島ならではの製法があるのかというというところは興味がある。茶畑にいくのが初めて」

霧島連山の麓で有機栽培 ヘンタ製茶

霧島連山の麓で有機栽培のお茶をつくっているヘンタ製茶です。

（TBS 出水麻衣アナ）「蝶が飛んでいたり鳥の声が聞こえたり環境がすばらしい」

（ヘンタ製茶 邉田孝一社長）「お茶を作るが自然と共存してつくる」

こちらの茶畑の標高はおよそ250メートル。高台ならではのお茶のおいしさがあるそうです。

（ヘンタ製茶 邉田孝一社長）「標高が高い所は朝・昼・夜の温度差が大きく、お茶の香り鮮度がいい」

かごしまの生産量1位の秘訣は…

（TBS 出水麻衣アナ）「かごしまの生産量1位の秘訣は？」

（ヘンタ製茶 邉田孝一社長）「南部の平坦地で機械化ができたというのが生産量につながった」

機械化が進み、低コストで栽培できたことが生産量日本一の要因の1つなんだそうです。

ほかにも、平坦な地域、山麓地域それぞれに適した品種を栽培しているため、バラエティ豊かなお茶ができるというのも特徴です。

霧島連山を一望 ティーテラスでお茶も…

（ヘンタ製茶 邉田孝一社長）「こちらにあるのがティーテラス」

こちらのティーテラスでお茶を楽しめます。

（TBS 出水麻衣アナ）「絶景ですね」

（ヘンタ製茶 邉田孝一社長）「天気がいい時は霧島の山が全部みえます」

5日は雲が多かったですが、晴れていれば霧島連山を一望できます。

今回は、こちらで煎茶をいただきました。

抹茶の原料となる「てん茶」 生産の9割近く

（TBS 出水麻衣アナ）「私がいただいている煎茶を今一番作っている？」

（ヘンタ製茶 邉田孝一社長）「10年前は100%だったが、現在は15%くらい。抹茶のほうが人気がある」

主につくっているのは抹茶の原料となる「てん茶」。生産の9割近くをてん茶が占めています。

（ヘンタ製茶 邉田孝一社長）「てん茶は葉を大きく育て、揉まずに乾かしたお茶。てん茶を粉砕したら抹茶になる」

（TBS 出水麻衣アナ）「煎茶より抹茶の時代？」

（ヘンタ製茶 邉田孝一社長）「てん茶をたくさん作っていても足りない」

鹿児島県全体でも「てん茶」の生産量は5年連続で日本一。全国に占める割合は、およそ4割にのぼっています。

かごしま茶の生産は煎茶からてん茶にシフトしているようです。

【後編へ…】

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