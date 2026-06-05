AKB48の伊藤百花さん、倉野尾成美さん、佐藤綺星さん、八木愛月さんが5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた「AKB48 秋コンサート・コンセプト発表会」に登場しました。



【写真を見る】【 AKB48・伊藤百花 】メガネにスーツの爛轡乾妊瓮魁璽如流ちょうな英語で秋コンサートのコンセプト＆タイトル発表





スーツにメガネ姿で登場した伊藤さんは爐海硫討ら秋にかけてAKB48が挑む新しい挑戦についてプレゼンテーションさせていただきます瓩函肇轡乾妊風”に挨拶し、今年9月に行われる秋コンサートのコンセプトおよび概要を説明しました。併せて8月19日に発売される68thシングル「好きish」のタイトルも発表しました。







普段と違う装いに、通常衣装で登場した倉野尾さん、佐藤さん、八木さんたちは爐ょうはこのスタイルでいくの？堅苦しいけど大丈夫？瓩肇張奪灰澆鯑れましたが伊藤さんは倏い擦討ださい！瓩氾え、言葉通りコンサートタイトルも綺麗な発音の英語で紹介していました。







新曲「好きish」は伊藤百花さんが渡辺麻友さん以来12年ぶりとなる、2作連続センターを務めることになり、伊藤さんはアイドル風に爐澆鵑覆了訐を〜いただき “ももか！” 出来るように頑張ります。よろしくお願いします瓩反兇衂佞で意気込むと、メンバーから爐福舛鵑砲癲覆發發）に掛かってないね瓩肇張奪海泙譴討い泙靴拭







また、会見ではコンサートタイトルを正しく英語表記できるか試されることになり、代表して八木さんがチャレンジしましたが「THREE」が「TREE」になってしまい、会場の笑いを誘っていました。





秋コンサート「Supported by ローソンチケット AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama」は、9月26日(昼・夜)と27日(夜)の3公演を開催。今回は、春に代々木体育館で行われたコンサートでのファン対象アンケートから意見を集めて反映した、それぞれのコンセプトで開催されます。

26日昼公演(12:30~)は『新曲「好きish」コンサート』のコンセプトで、68thシングルシングル発売を記念した選抜メンバーを中心とした公演。26日夜公演(18:30〜)は『全員「好きish」コンサート』と、メンバー誰もが主役のコンセプトとなっています。

そして、27日(16:00〜)は『推しが「好きish」コンサート』として、メンバーごとに「推し席」を販売。チケットの販売枚数でメインメンバーとステージ演出が決まり、メンバーが引いたくじの順番で、座席エリアが決まるシステム。そしてこの日の公演は、遠方からのお客様もラストまで楽しめるよう、少し早めのスタート時間となっています。





この日のプレゼンに伊藤さんは爐垢瓦緊張したけど先輩に支えられ、秋コンサートを盛り上げる最初の発表を、自分に任せていただけたのがすごくうれしかったです瓩抜響曚鮟劼戞⊆己採点は20点をつけました。そんな伊藤さんに佐藤さんは200万点だよ瓩叛爾け、倉野尾さんは狄びしろ含めて「90点」でした。コンサートタイトルの英語の発音もキレイだった瓩半里┐討い泙靴拭

【担当：芸能情報ステーション】