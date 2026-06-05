自民党総裁選などでの誹謗中傷動画の作成疑惑をめぐり、高市総理は5日、動画作成者とやり取りしたとされる音声が公開された秘書に事実関係を確認したところ、「キレられた」と話し、秘書から、音声が本人のものか確認できなかったと明らかにしました。

この問題は、さきの衆院選や去年の自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされるもので、週刊文春は、高市総理の公設秘書と動画作成者がおこなったWeb会議でのやり取りとされる音声を公開しました。

5日の参議院・予算委員会で、野党側はこの音声の真偽を秘書に確認したのか、高市総理に迫りました。

共産党 山添拓 政策委員長

「音声が公設秘書のものかどうか、秘書の方には確認なさったんですか」

高市総理

「昨日、夜中から何度か電話をしました。今朝方ようやく捕まりました。本人に話をしました。それで、要はオンラインに出てるやつを聞いてみてくれと言ったら、何で私が有料会員にならなきゃいけないんですかと。こちらの主張じゃなくて、全然、私たちが知らない人の主張をですね、一方的に書き立てるストーリーを作ってる。そんなところに対して、何で私がお金払わなきゃいけないんですかとキレられましたよ。でも、私は確認しました」

高市総理の公設秘書は、週刊文春の取材姿勢などに反発し、有料会員になって音声を確認することを拒否したということです。

高市総理も4日、有料であることを理由に確認を拒んでいましたが、野党の求めに応じ、その後、音声を確認したといいます。

これまで、動画作成者とは「わたしも秘書も面識がない」と繰り返してきた高市総理ですが、音声を聞いた後、高市総理は「秘書のものとされた音声も、私と会話してるときよりも、かなり高い声で、ハキハキと喋っていたので違和感があった」と感想を述べた上で、秘書本人かどうかは「確認のしようがない」としています。