令和８年６月５日１４時３０分 気象庁 発表

【画像】今後の気温、全国の天気を地方ごとに

２週間気温予報

北日本の気温は、向こう１週間程度は平年並か低いですが、その後は平年並か高いでしょう。

東日本、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。

九州南部・奄美地方の気温は、向こう３日間程度は高い日が多いですが、その後は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低く、奄美地方ではかなり低い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。

沖縄地方の気温は、向こう４日間程度は高い日が多いですが、その後は平年並の日が多いでしょう。各地で真夏日となる見込みです。熱中症対策など健康管理に注意してください。

・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■６月１３日～６月１７日の５日間平均気温（画像）

・8日先から12日先まで5日間平均した日平均気温を表示しています。

・かなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・予報は毎日14時30分に発表します。その後順次ページの内容を更新するため、内容の確認は14時45分以降にお願いいたします。

■山形は（画像）

・最近１週間の実況と今後２週間先までの気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（最高気温の５日間平均、最低気温の５日間平均、平均気温の５日間平均）です。平均期間を中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・グラフに重ねたピンク色又は薄青は気温の予測範囲を表しており、実況の気温がその予測範囲に入る確率はおよそ80％です。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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