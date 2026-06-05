国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）フライ級タイトルマッチ（６日・愛知県国際展示場）の前日計量が５日、愛知県常滑市で行われ、王者の矢吹正道（３３）（緑）は５０・７キロ、同級３位のレネ・カリスト（メキシコ）は５０・５キロでともに１回でパスした。

２度目の防衛を目指す矢吹は記者会見で、「防衛戦というつもりは全くなく、強い選手にしっかり勝つということだけを思ってリングに上がる。チャレンジャーの気持ちでしっかり戦いたい」と冷静に意気込みを語った。１階級上のスーパーフライ級で世界戦経験のあるカリストは、「矢吹選手はものすごく強く、穴がない印象。自分が考えることはリングに上がって全力を尽くすことだけ。あとは結果がついてくる」と抱負を述べた。

矢吹は昨年１２月に当時１位のフェリックス・アルバラード（ニカラグア）に１２回ＫＯ勝ちして以来の試合。戦績は１９勝（１８ＫＯ）４敗。現在６連続ＫＯ勝ちで、軽量級では破格のパンチ力を誇る矢吹の強打が今回もさく裂するか、注目される。

今回の興行は運営側の問題で開催が一時危ぶまれたが、矢吹は「影響は全くない」と語った。