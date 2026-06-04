横浜スタジアム（資料写真）

第１０８回全国高校野球選手権神奈川大会の運営委員会が４日、横浜市内で開かれ、日程などが固まった。決勝は７月２６日に横浜スタジアムで行われる。

昨年と同じ１７２校（チーム）が参加。連合は５チームが出場する。

開会式は７月５日午後４時から横浜スタジアムで行われ、１回戦は同７日からスタート。決勝は同２６日午後２時から行われる。最大で一日１１球場を使用し、決勝以外は第１試合が午前９時プレーボールとなる。昨年は準々決勝が４球場で一斉に行われたが、今年は２１、２２日に横浜スタジアムで実施される。

連合は高津・横浜旭陵、青葉総合・釜利谷・永谷・横浜明朋・三浦初声・海洋科学、神奈川総産・橋本、寒川・藤沢総合・深沢・厚木清南、大和東・相模向陽館の５チーム。

組み合わせ抽選会は６月１３日に行われる（一般観覧は不可）。開会式の司会は笠間菜央さん（鶴嶺野球部マネジャー、３年）、閉会式は丸田深緒さん（湘南学園野球部マネジャー、３年）が務める。

入場券は１回戦から販売され、一般が千円、高校生３００円、中学生以下無料。昨年と比べて一般は２００円高くなったが、中学生は無料に。県高野連の榊原秀樹専務理事は「小学生、中学生が高校でも野球を続けてくれるようにと無料にした。球場に足を運んでほしい」と話した。