『無職転生』第3期の最新PV解禁！本編映像で構成 シルフィエット＆ロキシー2人の妻・戦闘シーン
テレビアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期が、7月5日より毎週日曜24時よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送される。放送に向けて、初公開となる本編映像で構成した最新PVが解禁となり、エンディング(ED)テーマは中島美嘉による「祈り、終われば」に決定した。
【動画】妻のシルフィエット＆ロキシー！本編映像使用の『無職転生』第3期PV
第2期では、ルーデウスが結婚し家庭を作るという幸せを築きながらも、行方不明だった母ゼニスを救うための戦いの中で父パウロを失うという絶望に襲われる。それでも前を向き、自身の家族と共に歩んでいこうとする。そんな激動の物語が繰り広げられた。その続編となる第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始予定。ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ動く、新たなドラマと冒険が展開される。
解禁されたPVには、父を亡くすという絶望を受け止め、前を向いて歩むルーデウスが、シルフィエットとロキシーという2人の妻や母ゼニスら愛する家族たちと過ごす穏やかな様子と、そんな家族たちを守ろうと決意するルーデウスのセリフが印象的に。そこに、ルーデウスとロキシーによる雷を走らせる迫力の魔術シーンも盛り込まれ、3期で繰り広げられるドラマとアクションが垣間見え、ファンの期待感がより膨らむ内容となっている。
同作は、働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生する。少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
テレビアニメ第1クールが2021年1月〜3月、第2クールが10月〜12月、第2期の第1クールが2023年7月〜9月、第2クールが2024年4月〜6月にかけて放送された。
【動画】妻のシルフィエット＆ロキシー！本編映像使用の『無職転生』第3期PV
第2期では、ルーデウスが結婚し家庭を作るという幸せを築きながらも、行方不明だった母ゼニスを救うための戦いの中で父パウロを失うという絶望に襲われる。それでも前を向き、自身の家族と共に歩んでいこうとする。そんな激動の物語が繰り広げられた。その続編となる第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始予定。ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ動く、新たなドラマと冒険が展開される。
同作は、働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生する。少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
テレビアニメ第1クールが2021年1月〜3月、第2クールが10月〜12月、第2期の第1クールが2023年7月〜9月、第2クールが2024年4月〜6月にかけて放送された。
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