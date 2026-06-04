サピックス最下位クラスから最上位クラスに上がるのに必要なことと、他の大手塾ではなくサピックスに入塾することの最大の価値を教育投資ジャーナリスト・戦記氏が暴露
中学受験界においては早くも新年度が始まり、入塾テストや組分けテストの結果に一喜一憂されている保護者も少なくない頃だろう。核心は、「もっと上のクラスを目指したい」と思われている方もいるのではないか。
そこで、サピックスを熟知し、自身のご息女も入塾当初からクラスを上昇させていった経験のある教育投資ジャーナリストの戦記氏に、サピックスで子供のクラスを上げていくにはどうすれば良いのか聞いたーー。
サピックスで、小4以降に最下位クラスから最上位クラスに上がった事例はみたことがない
教育投資ジャーナリストの戦記と申します。
2026年中学受験シーズンも終わり、3月に入りました。4月になる前だというのに、サピックスに通っていらっしゃる小1〜5のお子さんは強制的に1学年上の「新●年生」と呼ばれて、新学年への期待と不安で胸がいっぱいかと思います。
特に新小4の方は2月からのサピックスカリキュラムが本格的な4科目となり、「小1〜3と小4ではサピックスは全く違う塾ではないか」という感想をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
さて、そんなサピックスにおいて、「サピックス最下位クラスから最上位クラスに上がるのに必要なこと」について掘り下げてみたいと思います。僕の娘（現在高1）が小1当時に実際に経験した獣道でもあります。
最初に結論を申し上げると、小4以降に、最下位クラス（Aコース。サピックスではコースと呼ぶが、以後はクラスと呼ぶことにします）から最上位クラスであるα1に駆け上がったケースを、僕は見たことがありません。また、実際にそういった事例があったとしても、それは「本人の資質が開花したから」としか表現しようがありません。低年齢化する首都圏中学受験市場の特性を考えると、再現性が高いとは言えないと思います。
念のため、Twitter（現X）にて「他に事例がありますかね？」と呼びかけたところ、1名の方がこんなレポートをくれましたが、やはり小3の間にターンアラウンドされていました。
匿名Aさん：「息子は現在新小6で、サピックス中規模校です。小1の6月に入塾テスト不合格で、7月になんとか入塾テスト合格したもののAクラス。その後、ずっとAクラスでした。小2の10月にBクラスになり、新小3の新学年組分けテストで最上位のDクラスに到達しました。その後浮き沈みはありましたが、現在ではαに所属しています。こんなかんじで最下位クラスから最上位クラスまで経験しましたが、同様の事例は、私の周囲にはいません。結論としては、最下位クラスから最上位クラスに行くには新小4までの家庭学習での先取りが不可欠だと思います」
よって、今回の論考では「小1〜3の低学年時代において」と期間を限定することで、再現性に注意しつつ議論を深めたいと思います。
---
僕の娘が経験したサピックスAクラスからα1
僕の娘（現在高1）は珍しい存在だと思います。文字通り、サピックス最下位クラス（Aクラス）から最上位クラス（α1）まで経験しましたから。事実として、僕は2016年6月からブログを執筆して情報発信していろいろな方の情報を得ていますが、「サピックスAクラスからα1まで経験した」方とはやりとりしたことがありません。
まずは、娘の実際の成績推移データ（小1から小4の終わりまで）を見てみることにしましょう。サピックスは小1から新小4の3月までは算数と国語の2科目で、その後は4科目になります。
サピックスへの通塾経験がある保護者の方は、このデータを見たら以下の通り思うのではないでしょうか。
「新小1の2016年3月の入室テストで112点/200点しか取れず、偏差値は42で上位80%。これではギリギリでサピックス入塾だから、最下位クラスのAだな」
「しかし、それから2カ月後の5月確認テストで、偏差値58.2で上位20%に入っている。一体、何が起きたんだろう？これで最下位クラスを脱出して上のクラスに上がったわけだ。確認テストだからクラス変動制限があるから、上から2つ目くらいになったのでは。この経験は本人に自信をつけたと思われる」
「そして、7月の組み分けテストで偏差値61.2、上位8%に到達して、これで最上位クラスになったはずだ。つまり、小1の夏前までにターンアラウンドを終えていることを示す」
「とはいえ、新小2は1月から3月にかけて不調で、偏差値60を割っているが、その後は概ね好成績を維持。新小3の3月からは上位5%以内を維持して、新小4の1月組み分けテストでは上位2%でα1確定しているな」
「小4は上位1.8%から5.8%の間なので、ほぼずっとα1だっただろうな。ずば抜けて成績が良いわけではないが、安定しているのがポイントだな」
娘の新小5以後のクラスですが、小6の終わりまでほぼα1でした。数回α1から落ちていますので、いわゆるアルゼロ（α0。α1をずっと維持したお子さんに対する尊称です）ではありません。
つまり、小1から小3までの間に構築した学習方法やペースが強固なものとなり、そのまま小6の終わりまでは走り切ったことになります。
以上があまり語られることのない、サピックス最下位クラスからα1定着へのn=1の実例です。
---
サピックスに在籍することによる最大の価値とは何か
ここで偏差値についておさらいしたいと思います。
偏差値を式で示すと、「偏差値 = (個人の得点 – 平均点) ÷ 標準偏差 × 10 + 50」となります。
要するに、「とある母集団の中での点数が正規分布することを前提に、平均点をとった人を50として、当該集団の中での相対的な位置を示す数値」のことです。
ここで大事になるのは、「母集団」という概念です。当たり前のことではありますが、「サピックスの母集団」と「他大手塾の母集団」は異なるということです。
サピックスには学力が高いお子さんが集まりますが、他大手塾はむしろサピックスの競争環境が苦手なお子さんが集まるでしょうから、サピックス偏差値50（=要するに概ね上位50%）のお子さんと、他大手塾偏差値50では、前者の方が学力が高いことになります。
この話は、Twitterでは、サピックスと早稲アカ・四谷大塚・日能研の偏差値換算、のようなコンテクストで語られることが多いです。ざっくり、サピックス偏差値はその他大手塾よりも10程度高いとされています。
しかし、これはあくまでも理論上の話でしかありません。
続きはこちら：そもそも成績上位層は偏差値を気にしていない