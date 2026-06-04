ロンドンの役所で挙式したデュア・リパ 情熱的にキスを交わす結婚式ショット公開
先日、ロンドンの役所で俳優のカラム・ターナーと結婚式を挙げたデュア・リパが、自身のインスタグラムで舞台裏を捉えた写真を披露した。
【写真】お似合い！ 情熱キス＆ライスシャワーで祝福されるデュア・リパカラムとカラム・ターナー
デュアは、結婚の日付である「2026年5月31日」に白いハートの絵文字を添えて、ベンチでカラムの膝に座ってキスを交わすロマンティックなモノクロ写真を公開。さらに、スキャパレッリによるアイボリーのセットアップに、スティーブン・ジョーンズのつば広ハットを合わせたデュアが、ポピーのブーケを手にしたソロショットや、ライスシャワーで祝福される幸せいっぱいの一枚、そして晴れて新婚夫婦となった2人の後ろ姿を捉えた写真を披露した。
デュアの投稿には、レニー・クラヴィッツから「おめでとう、祝福する」、ケイティ・ペリーから「愛だね」、ジジ・ハディッドから「ゴーシャスすぎる！ おめでとう」、カルヴィン・ハリスから「盛大なお祝いを贈ります」と書き込まれるなど、セレブやファンから祝福が相次いでいる。
二人は2024年1月に交際が発覚し、同年末に婚約の噂が浮上。翌年2月にデュアがインスタグラムで婚約指輪を披露した後、英版VOGUE誌7月号のインタビューで正式に婚約を公表した。
ロンドンのオールド・メリルボーン・タウンホールで行われた式は、わずか30分〜40分で終わる簡素なもので、家族やごく親しい友人のみが参列したと伝えられる。この後4日から3日間にわたり、イタリア・シチリア島にて「ショービズ界における今年最大の結婚式」と称される盛大なセレモニーが行われる。
披露宴にはエルトン・ジョンやマーク・ロンソン、チャーリーXCXといった音楽関係者ほか、ウェディングドレスを手掛けたとみられるドナテラ・ヴェルサーチや、サイモン・ポルト・ジャックムスらファッションデザイナーも駆けつけると伝えられている。
引用：「デュア・リパ」Instagram（＠dualipa）
【写真】お似合い！ 情熱キス＆ライスシャワーで祝福されるデュア・リパカラムとカラム・ターナー
デュアは、結婚の日付である「2026年5月31日」に白いハートの絵文字を添えて、ベンチでカラムの膝に座ってキスを交わすロマンティックなモノクロ写真を公開。さらに、スキャパレッリによるアイボリーのセットアップに、スティーブン・ジョーンズのつば広ハットを合わせたデュアが、ポピーのブーケを手にしたソロショットや、ライスシャワーで祝福される幸せいっぱいの一枚、そして晴れて新婚夫婦となった2人の後ろ姿を捉えた写真を披露した。
二人は2024年1月に交際が発覚し、同年末に婚約の噂が浮上。翌年2月にデュアがインスタグラムで婚約指輪を披露した後、英版VOGUE誌7月号のインタビューで正式に婚約を公表した。
ロンドンのオールド・メリルボーン・タウンホールで行われた式は、わずか30分〜40分で終わる簡素なもので、家族やごく親しい友人のみが参列したと伝えられる。この後4日から3日間にわたり、イタリア・シチリア島にて「ショービズ界における今年最大の結婚式」と称される盛大なセレモニーが行われる。
披露宴にはエルトン・ジョンやマーク・ロンソン、チャーリーXCXといった音楽関係者ほか、ウェディングドレスを手掛けたとみられるドナテラ・ヴェルサーチや、サイモン・ポルト・ジャックムスらファッションデザイナーも駆けつけると伝えられている。
引用：「デュア・リパ」Instagram（＠dualipa）