『サレタ側の復讐』“佳乃”篠田麻里子、計画実行も想定外の事態 ネットあ然「もう戻れない」「佳乃の心が心配」（ネタバレあり）
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第10話が3日深夜に放送され、予想外のラストを迎えると、ネット上には「エグ展開」「もう戻れないじゃん…」「佳乃の心が心配だ…」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】復讐に協力する奈津子（水崎綾女）と麗奈（矢吹奈子）『サレタ側の復讐』第10話より
佳乃（篠田）のさらなる暴走を止めるため、奈津子（水崎）と麗奈（矢吹）は渋々、佳乃の復讐に協力することに。最後の標的となる将生（落合モトキ）への復讐は、大学院生の乙葉（小西桜子）との不倫の証拠を撮影し、大学院での論文発表をぶち壊すというもの。佳乃によると、計画が成功すれば将生は職を失い、乙葉からも見限られるとのこと。
佳乃の計画のもと、奈津子と麗奈は清掃員に扮して大学院の研究室に潜入。隠しカメラを設置する。さらにそのカメラが、将生と乙葉のキスを撮影する。
佳乃は、奈津子と麗奈の目の前で映像を加工。実際は白衣を着ていた2人を裸にしてみせると、奈津子は思わず「こんなの犯罪だよ…」と忠告。しかし佳乃は「はぁ？」と応じ「あんたたちの旦那にやったことだって十分犯罪でしょ？」と反論する。
その後、将生が大学院で論文発表を行うと、その場で佳乃が加工した“不倫映像”が流される。乙葉との不倫が発覚した将生は大学から懲戒解雇処分が下される…。
ラストシーンでは、荷物をまとめて大学を去ろうとする将生のもとに乙葉がやってくる。すべてを失った将生は「今までごめんなさい」と謝罪。すると乙葉は「そんなことくらいで嫌いにはなりません」と返し「どんな将生さんでも良い。私は…将生さんとは離れません！」と宣言するのだった。
乙葉を抱きしめる将生。まさかの光景を遠くから眺める佳乃。彼女の呆然とした表情が映し出されて第10話が幕を下ろすと、ネット上には「エグ展開」「これって復讐失敗？」「完敗だな」「佳乃もう戻れないじゃん…」「あーこの展開は佳乃の心が心配だ…」「さらにヤバいことになりそう」といった声が相次いでいた。
【写真】復讐に協力する奈津子（水崎綾女）と麗奈（矢吹奈子）『サレタ側の復讐』第10話より
佳乃（篠田）のさらなる暴走を止めるため、奈津子（水崎）と麗奈（矢吹）は渋々、佳乃の復讐に協力することに。最後の標的となる将生（落合モトキ）への復讐は、大学院生の乙葉（小西桜子）との不倫の証拠を撮影し、大学院での論文発表をぶち壊すというもの。佳乃によると、計画が成功すれば将生は職を失い、乙葉からも見限られるとのこと。
佳乃は、奈津子と麗奈の目の前で映像を加工。実際は白衣を着ていた2人を裸にしてみせると、奈津子は思わず「こんなの犯罪だよ…」と忠告。しかし佳乃は「はぁ？」と応じ「あんたたちの旦那にやったことだって十分犯罪でしょ？」と反論する。
その後、将生が大学院で論文発表を行うと、その場で佳乃が加工した“不倫映像”が流される。乙葉との不倫が発覚した将生は大学から懲戒解雇処分が下される…。
ラストシーンでは、荷物をまとめて大学を去ろうとする将生のもとに乙葉がやってくる。すべてを失った将生は「今までごめんなさい」と謝罪。すると乙葉は「そんなことくらいで嫌いにはなりません」と返し「どんな将生さんでも良い。私は…将生さんとは離れません！」と宣言するのだった。
乙葉を抱きしめる将生。まさかの光景を遠くから眺める佳乃。彼女の呆然とした表情が映し出されて第10話が幕を下ろすと、ネット上には「エグ展開」「これって復讐失敗？」「完敗だな」「佳乃もう戻れないじゃん…」「あーこの展開は佳乃の心が心配だ…」「さらにヤバいことになりそう」といった声が相次いでいた。