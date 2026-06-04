

三代目 J SOUL BROTHERS

三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が、アニメ『刃牙道』（Netflx6月18日配信）のエンディングテーマに決定した。

【動画】アニメ『刃牙道』第2クールメインPV

Netflxで第1クールが世界独占配信中、そして2026年6月18日より第2クールが配信開始となるアニメ『刃牙道』。そのエンディングテーマに、三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が起用されることが決定。

公開された最新映像は、現世に蘇った天下無双・宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場の戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始（はじ）まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ緊迫のシーンから幕を開ける。

国家の頂にすら斬り登ろうとする武蔵と、その異質な存在を屠り去ろうとする刃牙。時代も価値観をも超越した“最強”同士の戦いに、三代目 J SOUL BROTHERSの「KATANA」がどのような化学反応を起こすのか。

『刃牙道』第2クールは、2026年6月18日より配信。＜エンディングテーマ：三代目 J SOUL BROTHERS「KATANA」＞

『刃牙道』のエンディングテーマを、三代目 J SOUL BROTHERS が担当させていただきます。剣聖・宮本武蔵といえば“二天一流”。今回の楽曲は、“刀”を一つのテーマとして制作しました。楽曲では刀を抜くような緊張感を意識し、対峙した瞬間の空気感や刀の音も表現に取り入れています。『刃牙道』の世界観を、さらに熱く盛り上げられる楽曲になっていたら嬉しいです。メンバー一同、放送・配信を楽しみにしています。

（今市隆二（RYUJI IMAICHI）／三代目 J SOUL BROTHERS）