Nakamura Hakが全国のラジオ局で続々とオンエアされ、新人の登竜門『Billboard JAPAN Heatseekers Songs』で2週連続2位にランクインしている「白は夢」のMVを公開した。

しかしその中身は、ただ白い画面が続くだけの困惑を呼ぶような内容。

概要欄の冒頭には「このMusic Videoは、8K画質で制作されていますが、最初は、144p（最低の画質）に設定の上で再生ください。その後、徐々に画質を上げていくことで、あなたの目に映る『正体』が明らかになります」というメッセージが添えられており、実際に画質を上げていくことで映像の見栄えは変化していくが、結局それだけでは真相には辿り着けない前代未聞のインタラクティヴな作品となっている。

その答えは、Nakamura HakのInstagramやXを覗くと分かる。

以下、監督を務めた『2nd Function』からのコメント。

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デジタルで記録された（画像データとしての）文字は、少し拡大すれば「均一の四角（ピクセル）」が連なった「正体（フォーマット）」をさらけ出す。

一方で、直筆の手紙に書かれた文字は、顕微鏡でどれだけ拡大しても不規則で自由自在な「曲線」にあふれている。

同じく、声という音波も「連続的で滑らかな曲線」であり、それより先において完全に再現されることはない。例えば、同じ曲目を同じカラオケで歌ったとしても、毎回、歌声は異なる。

デジタライズして記録できるのは文字や音源などの「記録（レコード）」であって、文学や音楽という本質（アート）は、この世にたった1つの絵画や彫刻と同じく無二の「記憶」と繋がる。

どれほど高解像度なフォーマットを用意したとて必ず限界が生じ、本来なら無限を内包する曲線のすべやかさはその有限にギザギザと角張ってしまう。

例えば、CDに採用されている「44.1kHz／16bit」というデジタル音源フォーマットは、1秒間に44,100回、2の16乗である65,536という目盛り（段階）で、音波を近似値化（各時点における頂点を繋いで近影化）していく。

4つの辺と頂点しか持たない正方形はあからさまに角張っているが、「定規とコンパスで作図可能なことが証明されている正素数角形のうち最大の辺数を持つと予想されている正65,537角形」は、もはや「円」と見分けがつかない。

正方形であるピクセルも数億個集まれば、美しい曲線のフリしたハイレゾ写真と化す。

この映像もその類いで_____8K画質と宣っているが、その「正体」は、7,680 × 4,320の正方形（ピクセル）の集合体に過ぎない。

本来とんでもない色彩に満ちている地球を宇宙から眺めたとき「青い星」や「水の惑星」と統合してしまうように、人は細かな折れ線や角形の集合を滑らかな真円や写実と錯視してしまう。

65,536 × 44,100のマス目で表されるCD音源も、たったの7,680 × 4,320のマス目で表されたこの映像も、滑らかな曲線を描いたはずの本来の（アナログな）音や姿と聞き分け／見分けがつかないことは想像に容易い。

あなたが、YouTubeで、この映像が再生すると、1秒間に数十回、7,680 × 4,320マスに様々な色が割り当てられていく_あなたの目はそれを統合し、濁った白に塗れた一面を脳内に映し出すだろう。

この映像の本質も「統合され濁った白」にはない。

解像度に均され失われる前の姿を、Nakamura HakのSNSに遺してもらった。

本人が撮影したそれらの写真は、この曲の歌詞に登場する「雲」「かすみ草」「雪」「照らす」に通ずる日常の一片だ。

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◾️＜Plugless（Out-store）Live Tour「異端」＞

2026年9月13日(日)【東京/下北沢】DY CUBE

2026年10月18日(日)【京都】音まかす

2026年10月25日(日)【愛知/名古屋】RAD mini

2026年11月1日(日)【北海道/札幌】Space Art Studio

2026年11月8日(日)【新潟】WOODY

2026年11月15日(日)【宮城/仙台】BARTAKE

2026年11月29日(日)【大阪】雲州堂

2026年12月13日(日)【岡山】表町シェルター

2026年12月20日(日)【香川/高松】RUFFHOUSE

2027年1月17日(日)【福岡】public space 四次元

2027年1月24日(日)【島根/松江】MUSIC BAR Birthday

2027年1月31日(日)【東京/下北沢】WAVER 全公演 17:30 開場 / 18:00 開演

CD「白は夢」の購入者は無料入場できるアウトストア・ライブ

※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順

※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載