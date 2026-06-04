◆なぜわが子のテストの点が安定しないのか？

高校にも塾にも通わず、完全独学で東大にほぼトップ合格！『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）は、中3で東大合格を宣言し、偏差値45から完全独学で大逆転を遂げた著者の“驚異の勉強法”を全公開。「国語力」を軸に全科目を伸ばし、読書や四コマ漫画、恋愛ゲームまで活用して、コスパ・タイパよく学力を高める超実践的な1冊をもとに解説する。

なぜうちの子は「なんとなく」で解いてしまうのか？

成績が伸び悩む最大の落とし穴

「読書はするのに国語の点数が安定しない……」そんな悩みを抱える親御さんは多いものです。他教科に比べ、勉強の成果が見えにくい国語には、特有の難しさがあります。

◎国語の成績が伸び悩む「最大の原因」

多くの子どもたちが抱える問題の本質について、次のような指摘があります。

国語という科目には、ほかの科目とは違う難しい点があります。それは自分の答えがなぜダメだったのか、どういうふうに考えれば正解にたどり着けるのかがわかりにくいこと。多くの生徒の悩みは、「なんとなく」でしか国語の問題を解けないことにあります。

――『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法』より

明確な公式がない国語では、子どもは「なんとなく」で解きがちになってしまうのです。

「解説を読んでも納得できない」という罠

特に間違えた問題の振り返りは深刻です。

たとえば、「そのときのA子の心情を答えなさい」という心情問題に対して、「A子はB子を憎んでいた」という答えを書いたら、不正解になったとしましょう。正解が「A子はB子に嫉妬していた」であることがわかったとしても、なぜ自分が不正解なのか、なぜ正解が正解とされるのかがわかりにくいのです。

――『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法』より

正解に至るプロセスが腑に落ちないまま、ただ赤字で直すだけでは、本当の力にはなりません。

市販の問題集だけでは「復習」が成立しない

背景には、教材側の解説の薄さもあります。

問題集を解いても、正解がただ書いてあるだけだったり、解説があっても、「3行目にその根拠が書いてある」などとシンプルな補足があるだけだったりしますから、復習が成立しにくいです。

――『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法』より

失点の理由が分からなければ、いくら問題をこなしても読解力は身につきません。

親ができる「言語化」のサポート

では、親御さんはどうサポートすべきでしょうか。有効なノウハウは、丸付けの際に「なぜこの答えにしたの？」と問いかけることです。思考を言語化させることで「なんとなく」から脱却できます。家庭でのこの習慣が、全教科の土台となる論理的思考力を育てます。

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。